タレントのゆうちゃみこのほど、都内で行われた「１０月４日『証券投資の日』ミライトウシクエスト〜トーク＆謎解きイベント〜」に出席した。日本証券業協会が、証券投資に興味・関心を持ってもうらうために、１０月４日を「証券投資の日」と定め、記念日登録されていることにちなんだイベント。ゆうちゃみは、ファイナンシャルプランナーの村松祐子氏と大学生の「証券投資に関する疑問」をテーマにしたトークセッションを展開