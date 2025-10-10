大谷翔平投手（３１）の真美子夫人が連日の登場だ。ドジャース夫人会が９日（日本時間１０日）、インスタグラムに写真を投稿。フィリーズとの第４戦前にドジャー・スタジアムで恒例の記念撮影を行った。真美子夫人は大谷の背番号「１７」の黒のＴシャツを着用。後列に立ち控え目に微笑んだ。夫人会の祈りが通じたのかドジャースが２―１でサヨナラ勝利を収め、リーグ優勝決定シリーズに駒を進めた。これには米国ファンから