ミュージカル『最後の事件』が、2026年2月7日〜3月8日に東京・博品館劇場、3月13〜16日に大阪・サンケイホールブリーゼにて上演されることが決まった。併せて、ビジュアルが解禁された。【写真】「加藤和樹」フォトギャラリー本作は、アーサー・コナン・ドイルが1893年に発表した短編集『シャーロック・ホームズの回想』の「最後の事件」をモチーフに創作された2人芝居で、名探偵シャーロック・ホームズを生み出した作家アーサ