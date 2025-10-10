Googleが10月9日に発売した折りたたみスマホ新モデル「Pixel 10 Pro Fold」。最新のTensor G5チップを搭載し、大画面で便利に使えるAI機能が注目できますが、クラウドゲーミングや大画面に最適化したゲームアプリを遊ぶ環境としても魅力あるデバイスです。スマホ用の外付けゲームコントローラー「Backbone Pro」を組み合わせてみたらいい感じだったのでご報告します。Backboneコントローラーを装着Backbone Proは、USB-C端子での接