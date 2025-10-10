俳優の高橋文哉が主演＆企画プロデュースを務める縦型ショートドラマ「この恋は、理想形。エピソードゼロ」が、２４日からサブスクリプションサービス「Ｐｏｎｔａパス」、動画配信プラットフォーム「ＴＥＬＡＳＡ」で配信開始される。同作は、同日スタートの本編「この恋は、理想形。」（全５０話、ＵｎｉＲｅｅｌほかで配信）のプロローグとなる作品。高校の１学年違いの恋人・高峰広（高橋）と朝比奈澪（原菜乃華）の純愛