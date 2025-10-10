5日の凱旋門賞を制し、引退種牡馬入りのプランが浮上するなど去就が注目されたダリズ（牡3＝仏グラファール、父シーザスターズ）は現役続行が決まった。9日、馬主のアガ・カーンスタッドがXで発表。年内は出走せず、来年に備える。英レーシングポスト紙によるとレース後の状態をチェックした上でオーナーサイドとグラファール師が協議。5月2日の遅生まれで血統的にも伸びしろがあり、このタイミングでの引退種牡馬入りは尚早