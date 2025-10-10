東京・世田谷区にある私立の認可保育園の女性保育士が、園児に暴行を加え、前歯を折るなどのけがをさせたとして警視庁に書類送検されたことがわかりました。【写真を見る】【独自】園児の背中を押し前歯2本折るけがさせたか20代女性保育士を書類送検東京・世田谷の私立認可保育園警視庁捜査関係者によりますと、きのう書類送検された世田谷区にある私立の認可保育園の20代の女性保育士は今年8月、園児の前歯2本を折るなどし