【ワシントン＝池田慶太】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は９日、パレスチナ自治区ガザの停戦合意の履行を監視するため、イスラエルに最大２００人の米軍要員を派遣する予定だとＳＮＳで明らかにした。現地で治安維持などにあたる外国部隊と連携するとしている。米メディアによると、米中央軍はイスラエルに「民軍調整センター」を設立する予定で、派遣部隊はこのセンターを拠点に活動するとみられる。センターはガ