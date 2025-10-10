三菱食品は設立100周年を記念し、ステークホルダーへの感謝と、三菱食品らしい社会貢献として、「三菱食品これからの100年基金」を創設した。初年度は?非営利団体に対する食のサプライチェーン構築支援?子ども支援?有事での復興支援――の3分野への助成に総額1億円を拠出する。基金創設にあたって、次のようなメッセージを公開した。◇◇私たちはこれまで食を通じて多くのステークホルダーの皆さまとともに歩んできました