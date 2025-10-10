アサヒグループホールディングスのシステム障害がビール業界の販売統計にも影響を広げています。アサヒビールは9月分の公表を見送った他、10月は全体の販売が減少する可能性がでています。アサヒビールは9月分のビール類の販売実績の公表を見送りました。9月29日からのシステム障害で全面的な復旧のめどがたっておらず、正確なデータの集計ができないためだとしています。こうしたなか、飲食店や小売店では発注をアサヒから切り替