今年6月、TOKIOとしての活動に終止符を打った松岡昌宏が10月5日放送の「日曜日の初耳学 秋の2時間SP」に出演し、人気ドラマ「ナースのお仕事」の裏話や、“アニキキャラ”の原点に言及。TOKIOへの率直な思いも語り、ファンから感動の声が続々寄せられた。また、この日は「2025年好きな司会者ランキング1位」に輝いたお笑い芸人・川島明のインタビューも放送。理想のMC像や亡き母への思いを語る姿に感動の声が広がった。■松岡昌宏