西武・今井達也投手が１０日、今オフのポスティングシステムを利用したメジャー移籍へ向け、球団と直接交渉を行ったことを明かした。練習終了後に広池浩司球団本部長と交渉。メジャーへの思いについては「色々話していく中で（自分と球団が）お互いにいい方向に進めればいいかな」としながらも、「自分の全盛期じゃないですけど、一番いい時期っていうのがいつ始まっていつ終わるか分からないので。過ぎてからじゃ遅いと思いま