◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ第１日（１０日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）１６歳アマチュアの岩永杏奈（大阪桐蔭高２年）がホールインワンを達成した。６番パー３（１９０ヤード）。岩永は４ユーティリティーでピン手前５０センチに落ち、そのまま転がってカップインした。サンワテクノス株式会社から賞金１００万円が贈呈される。過去のアマチュアのホールインインワン賞の最高額は