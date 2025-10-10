ソフトバンク・モイネロ投手が、みずほペイペイドームで実戦形式の打撃練習（ライブＢＰ）に登板した。緒方、野村、柳田と各３打席ずつ対戦。１死球を与えただけで、安打、四球を許さなかった。最後は柳田を中飛に抑えると「ギータ、アウト」とマウンドで両手を突き上げた。「カーブに食らいついて当てたりとかするんですけど、投げていくうちに結構穴があるなと思った」と豪華対決を笑顔で振り返った。１５日のＣＳ最終ステー