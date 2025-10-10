お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55）が9日深夜、テレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜深夜1・26）に出演。歌手・松浦亜弥（39）について語った。番組では、ぶっちゃけすぎてカットしたゲストの未公開トークを放送した。そのなかで松浦の話になり、上田は「俺が今まで見た芸能人で1番、あややがオーラがあった」と明かした。かねて美貌を絶賛している上田。その松浦と、数カ月前に竹内まりやのコンサートで会っ