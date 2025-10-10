女優の宮崎美子（66）が10日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に、ゲストとして生出演。自宅でしていることを明かした。熊本大学出身の宮崎。大学3年生だった1980年に「週刊朝日」の表紙でデビューし、ミノルタのCMで全国区に。デビュー後は「クイズダービー」に出演するなど、タレントとして活動しながら、女優や歌手としても活躍。現在もテレビ朝日「くりぃむクイズミラクル9」などでの才媛ぶりで知られ