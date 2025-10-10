女優の上戸彩が１０日、都内で行われた「『丸亀製麺・打ち立ての秋』開幕式」に出席した。丸亀製麺は２１日から、４７都道府県の食文化、食材をいかした地域限定うどん「わがまちうどん４７」を発売。全商品の写真が散りばめられたパネルに「おいしそう〜」と見入った。千葉、長野、兵庫の商品については、麺職人から直接プレゼンテーションを受け「その地域に行って食べたい」と興味津々。千葉の商品には、名産のしょうゆが入