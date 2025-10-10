「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」の前日共同記者会見が１０日、行われた。第１ステージの舞台となる横浜スタジアムでは株式会社ＪＥＲＡの奥田久栄代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ、ＤｅＮＡの三浦監督、筒香嘉智外野手、巨人の阿部監督、大城卓三捕手が出席。オンラインで甲子園から阪神の藤川監督、中野拓夢内野手が出席した。第１Ｓで戦う両監督が１１日の初戦の予告先発を発表し、ＤｅＮＡはケイ、巨人