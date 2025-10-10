¡Ö£²£°£²£µ£Ê£Å£Ò£Á¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥»¡×¤ÎÁ°Æü¶¦Æ±µ­¼Ô²ñ¸«¤¬£±£°Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Å£Ò£Á¤Î±üÅÄµ×±ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹£Ã£Å£Ï·ó£Ã£Ï£Ï¡¢£Ä£å£Î£Á¤Î»°±º´ÆÆÄ¡¢Åû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¡¢µð¿Í¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¡¢Âç¾ëÂî»°Êá¼ê¤¬½ÐÀÊ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ã»Ò±à¤«¤éºå¿À¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¡¢ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Âè£±£Ó¤ÇÀï¤¦Î¾´ÆÆÄ¤¬£±£±Æü¤Î½éÀï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤òÈ¯É½¤·¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ï¥±¥¤¡¢µð¿Í