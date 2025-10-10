◇MLB 地区シリーズ第4戦 ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手のシャンパンが山本由伸投手を襲います。ドジャースが第4戦でフィリーズに3勝目をつけ、リーグ優勝決定シリーズに進出を決めました。地区優勝、ワイルドカードシリーズ突破に次ぎ今季3度目のシャンパンファイト。大谷翔平選手が自身のInstagramで歓喜の瞬間を投稿します。シャンパンのコルクが一斉に開くと、大谷選手はすぐさ