ラーメンチェーン「幸楽苑」は10月15日から、味噌と豚骨スープの旨みを味わえる「味噌とんこつらーめん」を全店で販売する。販売は期間限定としており、価格は税込790円。また同時に、持ち帰りの「冷凍生餃子」を100円引きの税込560円で提供するキャンペーンを開催。1袋は標準30個入り。こちらも「幸楽苑」全店で実施し、特別価格での提供は2025年12月8日までを予定している。デリバリー利用の場合は、デリバリー通常価格での販売