１０日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０４．７３ポイント（１．１４％）安の２６４４７．８６ポイントと５日続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１４．４０ポイント（１．２０％）安の９４１５．７３ポイントと反落した。売買代金は１８０３億２６４０万香港ドルとなっている（９日前場は２０７３億８０４０万香港ドル）。内外環境の不透明感が重しとな