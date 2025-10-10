大阪府警が１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」に出場した経験があるキム・ジェフンら男女８人を逮捕・書類送検していたことが１０日、分かった。同グループは格闘技大会の金メダルと偽り、韓国から金製品計約３・５キロ（約５千万円相当）を密輸しようとしたとして、大阪府警が関税法違反などの疑いで逮捕、書類送検されたという。キム・ジェフンは元極道として紹介され、“