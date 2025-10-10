洗練された大人の女性へ向けたブランド「LOUNIE（ルーニィ）」から、人気インフルエンサー吉田理紗さんとのコラボレーションアイテムが10月10日(金)に発売。フォロワー15万人を誇る吉田さんの“等身大のリアル”と、LOUNIEの上品さが融合した3つの特別アイテムは、着るだけで品よくスタイルアップが叶う仕上がりに。単品でもセットでも、秋のワードローブに新しい風を運んでくれます。 上品