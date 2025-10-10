送検される天野翔太容疑者＝10日午前、神奈川県警平塚署他人のIDで不正にログインし、電子マネー「楽天キャッシュ」を詐取したとして、神奈川県警は10日までに、不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺の疑いで、住所不定、無職天野翔太容疑者（37）と同県厚木市、パート岸美沙容疑者（43）を逮捕した。県警は、楽天キャッシュでレターパックを大量購入し、売却して現金化していたとみている。県警は、天野容疑者が不正ア