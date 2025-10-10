¸Ï»³¿åÄí±à¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯âÔÁÛ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO(49)¤¬âÔÁÛÃæ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµþÅÔ @komyoin ¤Ë¤Æ¡¢ÃæÄí¤ÇâÔÁÛ¤Î¤Ï¤º¤¬¿²¤Æ¤â¤¦¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ã¤­¤ê¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤¿»þ´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»û±¡¤Î1¤Ä¤Ç1391Ç¯ÁÏ·ú¤Î¡ÖÅìÊ¡»ûÅãÆ¬¸÷ÌÀ±¡¡×¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2Ëç¥¢¥Ã¥×¡£1ËçÌÜ¤Ï¸Ï»³¿åÄí±à¤òÁ°¤ËºÂÁµ¤ò¤·¤ÆâÔÁÛ¤¹¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2ËçÌÜ¤Ï¤ªÊ¢¤ò½Ð¤·¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ