¡Öµ×¡¹¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¾è¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×?·Ú¥È¥é½÷»Ò?¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄÍªµ®¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÊÆÀÑ¤ó¤Ç¤Ä¤­¤Ë¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Á¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥­¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢¼«Ëý¤Î·Ú¥È¥é¤òÁà¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÀºÊÆµ¡¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¹¤ë¤ó¤ä¤ªµ×¡¹¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¾è¤Ã¤¿¤±¤ÉÆß¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡Á¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ô