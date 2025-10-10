静岡県伊東市は10月10日午前、伊東市役所で政策会議を開き、伊東市議会選挙後の新たな市議会臨時議会を10月31日に招集する方針を決定しました。 臨時議会の招集について、伊東市役所の木村光男総務部長は「田久保市長が9月に専決処分を決定した補正予算などについての報告や、9月初めに静岡県内を襲った台風15号の災害復旧にかかる予算を早急に計上したい」としています。 一方で、伊東市議選の結果次第では、田久保市長に対する