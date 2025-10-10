King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務める音楽トークバラエティー『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（テレ東／毎週木曜深2：05）。初回がきのう9日より放送された。初回ゲストの玉森裕太（Kis-My-Ft2）と軽快なトークを繰り広げた。【番組カット】真剣な表情で玉森裕太とトークを広げる永瀬廉同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを呼び、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、そ