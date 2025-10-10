法務省は、今年6月末時点の在留外国人の数が395万6619人となり、過去最多を更新したと発表しました。前年の12月末と比べて5.0％増加しています。国籍別では、中国が最も多く、ベトナムやネパール、インドネシア、ミャンマーから日本に在留する人が大きく増えているということです。在留資格別では、「永住者」が最も多くおよそ93万人で、その次が「技術・人文知識・国際業務」でおよそ46万人でした。一方、法務省の統計によります