阪神の選手会長・中野拓夢内野手が10日、「2025JERAクライマックスシリーズセ」の共同記者会見に藤川監督とともに出席した。「セ・リーグのチャンピオンとして負けられない戦いが続くと思うので、しっかりと自分たちの野球を貫いて、ファンの皆さんに喜んでもらえるような戦いをできるように頑張っていきたい」尼崎・SGLで近本、大山、森下、佐藤輝らと調整に取り組む中野は「ベイスターズではケイ投手に気をつけたい