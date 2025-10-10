ドジャースは９日（日本時間１０日）の本拠地フィリーズとのナ・リーグ地区シリーズの第４戦にチームは延長１１回、２―１でサヨナラ勝ち。３勝１敗とし、２年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。佐々木朗希投手（２３）は１―１の８回に３番手で登板。先頭シュワバーを９８・８マイル（約１５９キロ）のフォーシームで右飛に仕留めると、続くハーパーは８９マイル（約１４３・２キロ）のカットボールで三飛。４番のボ