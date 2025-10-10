ミュージカル「ISSA in Paris」メインビジュアル 2026年1月に東京・日生劇場、2月に大阪・梅田芸術劇場メインホール、愛知・御園座で上演するミュージカル『ISSA in Paris』のビジュアルが完成した。世界中で「HAIKU」として知られている日本の文学の文化の一つ、「俳句」。本作は現代と過去を交錯させながら、小林一茶の知られざる10年を大胆に描くオリジナルミュージカル。本作の原案・作詞・作曲を担当するミュ