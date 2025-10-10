【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希は９日（日本時間１０日）、本拠地でのフィリーズとの地区シリーズ（５回戦制）第４戦で八回から３番手で登板し、３回を無安打無失点に抑えた。ドジャースは延長十一回、２―１でサヨナラ勝ち。通算３勝１敗で突破を決めた。１点を争う試合で、佐々木が１人の走者も出さない完璧な投球を見せた。同点に追いついた直後に八回にマウンドに上がった。先頭はナ・リ