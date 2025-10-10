フジテレビ系新ドラマ「小さい頃は神様がいて」が９日スタート。奈央（小野花梨）と志保（石井杏奈）の同性カップルがネットでも反響を呼んでいる。「小さい頃は神様がいて」は岡田恵和氏の脚本。同じマンションに住む小倉渉（北村有起哉）＆あん（仲間由紀恵）家族、永島慎一（草刈正雄）＆さとこ（阿川佐和子）夫妻、そして樋口奈央と高村志保の同性カップルが、台風の日に３階に住む小倉家に集合。それぞれの事情を告白する