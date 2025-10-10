タレントRIKACO（59）が10日までにインスタグラムを更新。豪快にプールに飛び込むリール動画をアップした。「これ結構みんなに笑ってもらえたのでリールでもう一度最高」とつづり、石垣島とみられるプールにドボンとTシャツ姿で飛び込む動画を公開。動画には「子供みたいな気分になる時が好き」とキャプションを載せた。最後はハッシュタグ「#おてんばな私#性格は変わらない#石垣島トリップ」で締めくくった。RIKACOの投稿