リソー教育グループは大幅安。約３カ月ぶりに年初来安値を更新した。９日取引終了後に発表した３～８月期連結決算は売上高が前年同期比１．１％増の１６７億６２００万円だった一方、営業利益は同４６．６％減の７億７９００万円だった。主力の個別指導塾「ＴＯＭＡＳ（トーマス）」で生徒数が想定を下回り成長が鈍化。利益面では賃料や人件費、採用コストの増加などが重しとなった。大幅減益を嫌気した