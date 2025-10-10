「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１０日午後１時現在で商船三井が「買い予想数上昇」３位となっている。 商船三井は３日続落も下げ幅は限定的。きょうは今年４月７日につけた年初来安値４３３６円を下回り新安値に沈んだが、４３００円近辺は押し目買いが下値を支える格好となっている。２６年３月期営業利益段階は前期比３０％減の１０６０億円と大幅減益を見込むものの、期初見通しの１０００