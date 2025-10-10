オオバは安い。９日取引終了後に発表した６～８月期連結決算は売上高が前年同期比２５．６％減の２９億４４００万円、営業利益が同３６．２％減の１億７５００万円だった。主力の「建設コンサルタント業務」は堅調だったものの、土地区画整理事業における業務代行収入やリース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入などを含む「事業ソリューション業務」が減少し、全体の足を引っ張った。これが嫌気されてい