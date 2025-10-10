ゴルフ・ドゥが後場急動意している。午後１時ごろ、１０月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表した。投資単位あたりの金額を引き下げることで、投資家がより投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることが目的。また、株式分割に伴い、２５年３月期の期末一括配当予想を５円から３円に修正しており、株式分割と実質配当予想の増額修正を好感した買いが入っている。 出所：MI