コーナン商事は軟調。９日取引終了後に発表した３～８月期連結決算は売上高が前年同期比３．３％増の２６５０億４９００万円だった。一方、営業利益は同７．６％減の１４７億２００万円となった。ＰＲＯ商材（職人向け）や夏物季節品、日用品などを中心に売り上げを伸ばしたものの、新店増加により販管費が増えた。減益で着地したことがネガティブ視されている。 出所：MINKABU PRESS