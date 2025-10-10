今月4日のJ1第33節・柏レイソル対横浜F・マリノスで横浜FMのFW谷村海那がゴールネットを揺らすも得点取り消しとなった事象について、審判団の会話音声やVARが確認した映像などがJリーグ公式Youtubeチャンネルの『Jリーグ審判レポート』で公開された。番組には廣瀬格JFA審判マネジャーが登場し、判定の正誤については明言されなかったものの経緯やポイントが紹介された。この試合の前半18分、横浜FMのFWジョルディ・クルークス