北海道コンサドーレ札幌は10日、国士舘大DF川原颯斗(22)の来季加入内定を発表した。川原は札幌の育成組織出身。今季の関東大学リーグ1部では今月4日に決定機阻止で一発退場になった試合と翌節の出場停止試合を除いて全試合フルタイム出場の活躍で、優勝を争うチームを牽引している。クラブは「状況判断に長け、ボランチとセンターバックの両方を高いレベルでこなせる万能型選手」と紹介した。以下、クラブ発表プロフィールと