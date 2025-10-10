女優の上戸彩（40）が10日、都内でブランドアンバサダーを務める「丸亀製麺」のイベントに出席した。21日から47都道府県で地域色豊かな限定うどんを提供する「わがまちうどん47」がスタート。提供されるご当地うどんの写真が並ぶパネルを見た上戸は「すごーい。おいしそう。地域の食材も入っていて麺職人さんの色々なアイデアが詰まっている感じがします」と驚いていた。ステージでは千葉、長野、兵庫の麺職人が考案したご当