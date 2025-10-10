自民・公明両党の連立協議をめぐり、自民党の松山参議院議員会長はきょう、「公明党なしでの国会運営は考えられない」と述べ、高市総裁らに丁寧に交渉を進めるよう求めました。自民・公明両党の参議院幹部がきょう午前、国会内で会談し、自民党の松山参議院議員会長は、引き続き自公で連携して国会運営に望みたいとの考えを伝えました。終了後、松山氏は自民党本部で記者団の取材に応じ、次のように述べました。自民党松山参議院