神奈川県小田原市の住宅に侵入し、腕時計や貴金属など盗んだ疑いで犯行グループの指示役と見られる男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは石田雄大容疑者（24）です。警察によりますと石田容疑者は今年5月、仲間と共謀し、神奈川県小田原市の住宅に侵入し、腕時計や貴金属、およそ340万円相当を盗んだ疑いがもたれています。この事件では実行役の少年2人がすでに逮捕されていて、石田容疑者は指示役とみられています