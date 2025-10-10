Photo:KEIJU TAKENAKAGACKTが4月13日にすみだトリフォニーホールで行なったオーケストラコンサートの模様が、映像作品『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』として11月12日にリリースされることが決定した。7月にはライブアルバム化もされた今作は、映像作品化にあたり圧巻の歌唱、豪華フル・オーケストラとの共演、そして魔王としての存在感を極限まで体現したGACKTの姿を臨場感そのままにパッケージ化する。なお、本公