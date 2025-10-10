【モデルプレス＝2025/10/10】タレントの清水あいりが10月9日、自身のInstagramを更新。セクシーな太ももを披露し、話題となっている。【写真】清水あいり、美太ももチラ見せ◆清水あいり、セクシーな太もも披露清水は「世界で最も美しい都市とも言われる街、プラハへ行ってきました」と綴り、タイトなミニスカートでしゃがむ姿を公開。ミニスカートとニーハイストッキングの間からのぞく美しい脚がチラリと見えている。◆清水あい