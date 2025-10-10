次世代プレミアムe-Bikeブランド「BESV(ベスビー)」から、世界的ブランドとコラボレーションした特別限定モデル3種が登場。都市、トレイル、ロード、それぞれの舞台で唯一無二の存在感を放つ特別なシリーズの予約受付が開始されています！ BESV(ベスビー) 特別限定コラボレーションe-Bike  予約受付開始日：2025年10月10日取扱店：全国のBESV正規取扱店 BESVが、都市型サイクリスト向けブランド「CHROME」、サ