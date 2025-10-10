株式会社PLANTは、SUPER CENTER PLANT店内の直営オリジナルハンバーガーショップ「JJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー)」の誕生8周年を記念して、「39(サンキュー)キャンペーン」を2週にわたって実施します。2025年10月13日(月・祝)より、お得なキャンペーンがスタートです！ PLANT JJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー) 8周年記念「39キャンペーン」  開催期間：【第1弾】2025年10月13日(月・祝)〜10月19日(日)【